Pamiętajmy, że działka w Rodzinnym Ogródku Działkowym to nie to samo, co własna. Jako działkowcy, jesteśmy jedynie użytkownikami działki, a nie jej właścicielami. Oznacza to, że oprócz przestrzegania ogólnych przepisów prawa, musimy także stosować się do regulaminu obowiązującego w naszym ROD.