Jak odgrodzić działkę ROD? Przepisy mówią jasno

Źródło zdjęć: © Adobe Stock | C. Schüßler

Rodzinne Ogrody Działkowe cieszą się niesłabnącą popularnością do przeszło czterech lat. Przed wybuchem pandemii koronawirusa można było kupić je za kilka tysięcy. Obecnie ich ceny sięgają nawet 100 tys. złotych.

To namiastka własnego domu z ogródkiem. Chcemy czuć się w nich komfortowo. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na odgrodzenie od sąsiadów. Jak zrobić ogrodzenie na działce ROD?

Jak odgrodzić się od sąsiada na działce ROD?

Latem działki przeżywają prawdziwe oblężenie. W weekendy robi się na nich naprawdę tłoczno. Nie wszyscy są z tego zadowoleni. W końcu chcemy tam wypocząć, nie obawiając się wścibskich spojrzeń sąsiadów. Wielu właścicieli działek decyduje się na montaż ogrodzenia. Co na to przepisy? Jest to całkowicie legalne, jednak trzeba trzymać się kilku zasad.

Pierwsza z nich dotyczy wysokości ogrodzenia. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rodzinnych Ogródków Działkowych ogrodzenie nie może przekraczać 1 m wysokości i musi być ażurowe. Betonowe płoty są zabronione.

Druga zasada dotyczy konstrukcji ogrodzenia. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno być na nim żadnych ostrych elementów. Najlepszym i zarazem najtańszym rozwiązaniem będzie siatka ogrodzeniowa bądź ogrodzenie panelowe. Kupisz je w dobrze zaopatrzonych sklepach budowlanych. Siatka to kosz ok. 15-20 złotych za metr, zaś ogrodzenie panelowe o długości 2,5 m to wydatek rzędu 40-50 złotych.

Jak zapewnić sobie prywatność na działce?

Wymienione ogrodzenia nie wymagają podmurówki, co znacznie obniża koszty montażu. Warto mieć na uwadze, że ze względu na prześwitującą konstrukcję nie zapewnią całkowitej prywatności.

Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie. Możesz postawić pergolę, trejaż lub podporę dla roślin pnących, np. laurowiśni. Po dwóch sezonach roślina uformuje się w gęsty żywopłot. Możesz zastąpić ją wiciokrzewem, bluszczem lub winoroślą. Zgodnie z przepisami ROD takie konstrukcje muszą być umieszczane co najmniej metr od granicy działki.

Przed budową należy skonsultować się z zarządcą działek, bowiem pergola czy podpora może rzucać cień na sąsiednią działkę. Jeśli spowodowałoby to straty w uprawie, będziemy zmuszeni do usunięcia konstrukcji.

