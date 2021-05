6 najważniejszych trendów w makijażu na lato 2021 – przygotuj się z nami!

4. Idealne brwi

Wyraziste, idealnie podkreślone brwi to hit od wielu sezonów. Pożądany efekt można osiągnąć na kilka sposobów. Laminacja czy henna pudrowa to zabiegi, które wykonasz w salonie kosmetycznym. Ale warto mieć zawsze pod ręką paletę do brwi, dzięki której w mgnieniu oka sprawisz, że Twój makijaż nabierze charakteru. Możliwość samodzielnego podkreślenia brwi jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, kiedy przez lockdown dostęp do profesjonalnych usług bywa utrudniony. Paleta cieni do brwi od Annabelle Minerals to 3 prasowane cienie w naturalnych kolorach, dzięki którym osiągniesz efekt, o którym marzysz. Reguluj intensywność koloru, mieszając ze sobą poszczególne cienie. Przy okazji zadbasz o brwi dzięki pielęgnacyjnym naturalnym olejom oraz witaminie E, które są w składzie kosmetyku.