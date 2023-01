64-letnia Lidia Popiel lansuje najgorętsze trendy. Z tych trzech rzeczy stworzysz setki stylizacji

Lidia Popiel zaczynała karierę jako modelka i mimo upływu lat wciąż pozostaje wierna modzie. Dzięki doświadczeniu, ale i ogromnej miłości do trendów, wybiera z propozycji projektantów to, co dla niej najlepsze. Jej styl to synonim kobiecej klasy i elegancji. Warto wziąć z niej przykład.