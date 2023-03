77-letnia Helen Mirren olśniła na premierze. Sukienka z tym wzorem to hit na wiosnę

Wiek to tylko liczba. Z całą pewnością udowadnia to Helen Mirren, która właśnie promuje swój kolejny film. Gwiazda pojawiła się w Rzymie, gdzie z resztą obsady filmu "Shazam! Gniew bogów" pozowała fotoreporterom.

Na produkcie można dostrzec także białego zająca oraz bazie, które niektórym mogą kojarzyć się ze zbliżającą się Wielkanocą. W sklepie internetowym włoskiego domu mody sukienka dostępna jest obecnie za 1950 euro, czyli ok. 9200 złotych.

Niestety pogoda w Rzymie nie dopisała, dlatego Helen Mirren zdecydowała się także na klasyczny, beżowy płaszcz. Oprócz tego look artystki uzupełniły zielone kolczyki, różowa opaska we włosach oraz czarne czółenka na subtelnym obcasie.

Kwiaty to niejedyny wzór, na który postawiła ostatnio Helen Mirren. Aktorka na spotkaniu promującym film "Shazam! Gniew bogów" w Los Angeles zaprezentowała się w stylowym płaszczu w kratę. Czerwony model z paskiem podkreślającym talię wyróżnia rozkloszowany dół, który miał przypominać elegancką sukienkę. W tym przypadku gwiazda również postawiła na opaskę we włosach, która kolorystycznie także pasowała do reszty stroju.