Duet Dolce&Gabbana skopiował projekt polskiej projektantki? Te sukienki wyglądają niemal identycznie

Na pokaz najnowszej kolekcji Dolce&Gabbana czekało wiele fanów projektantów. Po ostatniej prezentacji, stworzonej we współpracy z Kim Kardashian, klienci zastanawiali się, czym tym razem zaskoczy znany brand. Okazuje się, że jedna z sukni zaprezentowanych ostatnio na wybiegu jest niemal identyczna, jak ta z kolekcji polskiej projektantki.

Tydzień Mody w Mediolanie trwał od 21 do 27 lutego. W tym czasie najnowsze kolekcje na jesień-zimę 2023 zaprezentowały najważniejsze, włoskie domy mody, w tym także Dolce&Gabbana. Jeden z prezentowanych looków przykuł wagę polskiej projektantki, Gosi Baczyńskiej. Designerka opublikowała na Instagramie zestawione obok siebie zdjęcia dwóch kreacji. Pierwsza pochodziła z jej własnej kolekcji zaprezentowanej na Arab Fashion Week w marcu 2022 roku w Dubaju. Druga to z kolei najnowszy projekt Dolce&Gabbana, który pojawił się na ostatnim pokazie brandu.

Nie umknęło uwadze obserwatorów projektantki, że obie suknie są niemal identyczne. Wyróżnia je siateczkowy materiał, który pomógł wyeksponować modelkom ich wdzięki. Długość midi, dopasowany krój oraz długie rękawy to kolejne wspólne elementy obu produktów. Różnice, które można dostrzec to umieszczony przez Gosię Baczyńską pasek podkreślający talię oraz dodatkowe, materiałowe wstawki pod siateczką, na wysokości talii oraz biustu, które pomogły w subtelny sposób zakryć ciało modelki. Dolce&Gabbana dodało zaś czarny kołnierz ozdobiony efektownymi piórami.

Marka Dolce&Gabbana na ostatnim Tygodniu Mody w Mediolanie kolejny raz zaprezentowała nie tylko zupełnie nowe projekty, ale także sięgnęła do swoich archiwów. Tym razem projektanci wybrali projekty z lat 90, które nieco unowocześnili i zmodyfikowali. Czy rzeczywiście Dolce&Gabbana do stworzenia jednej ze swoich kreacji zainspirowało się projektem Gosi Baczyńskiej? Trudno powiedzieć. Wiadomo natomiast, że w 2016 roku podobną suknię zaprezentował do mody Giambattista Valli. Projekt tego typu swego czasu można było znaleźć także w kolekcji Balmain.