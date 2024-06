Aby urlop skończył się... na urlopie

Zakażenie układu moczowego a urlop. Jak sobie pomóc?

Po urlopie lub w trakcie jego trwania, wiele kobiet może borykać się z "syndromem miesiąca miodowego" (z ang. "honeymoon cystitis"). To ładnie brzmiące określenie na zakażenia układu moczowego (ZUM), któremu sprzyja odbywanie stosunków płciowych po dłuższym okresie wstrzemięźliwości lub po tzw. "pierwszym razie", czemu sprzyja okres wakacyjny. [1] Infekcja ta, nie tylko jest mało przyjemna i niekomfortowa, ale też cechuje się nawrotami i może rozwinąć się już po pierwszej dobie od stosunku[1]. Jest to schorzenie występujące przede wszystkim wśród kobiet, ze względu na krótką cewkę moczową oraz jej bliskie sąsiedztwo z ujściem pochwy oraz odbytnicy. [2,3] Skutkiem takiej budowy anatomicznej kobiety, jest fakt, iż w czasie każdego stosunku płciowego jest ryzyko mechanicznego wprowadzenia drobnoustrojów znajdujących się w cewce moczowej kobiety do pęcherza moczowego[1]. Zakażeniu temu sprzyjają także inne czynniki takie jak stosowanie środków plemnikobójczych, szczególnie w połączeniu z krążkiem pochwowym lub kapturkiem naszyjkowym, oraz współżycie z nowym partnerem [3,4]

Szacuje się, że co druga kobieta przeszła co najmniej jedno zapalenie układu moczowego w życiu. Wiele pań zmaga się też z nawracającymi infekcjami układu moczowego.[5]

Jak leczy się zakażenie dróg moczowych u kobiet?

Kiedy więc pojawią się takie objawy jak nagłe parcie na pęcherz, częste oddawanie moczu, ból i pieczenie czy ból podbrzusza (okolica nadłonowa) nie czekaj! Jeśli wystąpią co najmniej dwa sygnały, świadczy to o tym, że w obrębie dróg moczowych może rozwijać się infekcja-zapalenie pęcherza moczowego. Należy jednak pamiętać, iż występowanie pojedynczego objawu nie stanowi kryterium do

samodiagnozy tej przypadłości. Ponadto, jeśli wystąpią jedynie, ból lub pieczenie podczas oddawania moczu, to one mogą świadczyć o zapaleniu cewki moczowej czy nawet o zapaleniu pochwy. Warto więc dodatkowo zwrócić uwagę czy nie występują upławy, czy ból podczas stosunku płciowego natomiast niezależnie od objawów należy zwrócić się po poradę do lekarza. [3,6,7]

W przypadku zakażeń układu moczowego, najczęściej winowajcą jest bakteria - pałeczka okrężnicy (E. coli).[ 6] A skoro bakteria, to wydaje się, że leczenie wymaga podania antybiotyku. Ale czy na pewno? Lekarze zauważają, że skuteczne leczenie ZUM jest coraz trudniejsze. Bakterie, w tym bakteria E. coli, nabyły w ostatnich latach mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki (m.in. furazydynę) [8,9]. To bardzo niepokojące zjawisko, które powoduje, że należy poszukiwać nowych rozwiązań. Jednym z nich może być D-mannoza, będąca składnikiem wyrobu medycznego FEMANNOSE®N.

D-mannoza to cukier prosty, który w układzie moczowym wiąże się z rzęskami bakteryjnymi E. coli i uniemożliwia tym patogenom oddziaływanie z nabłonkiem wyściełającym drogi moczowe. Mówiąc prościej: nie pozwala bakteriom się przyczepiać i prowadzi do ich wydalenia wraz z moczem. To mechanizm niezwykle prosty, ale też skuteczny, co potwierdziły liczne badania kliniczne.[10]

FEMANNOSE®N polecana jest w przypadku wystąpienia pierwszych objawów zapalenia pęcherza moczowego. Nie powoduje działań niepożądanych (z wyjątkiem indywidualnej nietolerancji, która objawiać się może nudnościami, wzdęciami czy luźnym stolcem) jest w pełni bezpieczny i po konsultacji z lekarzem może być stosowany przez kobiety w ciąży. Nie wiąże się ponadto z ryzykiem lekooporności. Wyrób medyczny FEMANNOSE®N dostępny jest w saszetkach zawierających każda 2 g D-mannozy. To ważna informacja, gdyż jest to przebadana dawka tej substancji. Preparat może być stosowany przy pierwszych objawach lub jako uzupełnienie terapii antybiotykowej (obie terapie się nie wykluczają, a ich działanie jest inne). [11-13]

FEMANNOSE®N jest też skuteczny w przypadku nawracających zakażeń układu moczowego (czyli takich, które występują co najmniej trzy razy w ciągu roku lub dwa razy w ciągu sześciu miesięcy).[6,13] W przypadku kobiet w wieku przedmenopauzalnym ryzyko nawrotowych zakażeń układu moczowego jest wyższe u pacjentek, które cierpiały z powodu zakażeń w dzieciństwie, stosujących dopochwowe preparaty przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjne, odbywających stosunki seksualne (szczególnie z nowymi partnerami), oraz używają środki plemnikobójcze [6].

Związku z tym, nic jednak nie zastąpi profilaktyki, o której nie wolno zapominać nawet na urlopie. Wyjeżdżając, spakuj więc do podróżnej apteczki FEMANNOSE®N i pamiętaj o[3,8]:

· przyjmowaniu odpowiednio dużej ilości płynów,

· regularnym oddawaniu moczu,

· dbaniu o higienę osobistą swoją oraz partnera (także przed jak i po stosunku płciowym),

· właściwej technice podcierania,

· oddawaniu moczu po współżyciu

· unikaniu zbyt ciasnej bielizny.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

FEMANNOSE®N, wyrób medyczny. Zastosowanie: w profilaktyce i leczeniu wspomagającym zapalenia pęcherza moczowego oraz innych bakteryjnych zakażeń układu moczowego (ZUM). Wyrób medyczny łagodzi najczęściej występujące objawy infekcji dolnych dróg moczowych (np. pieczenie podczas oddawania moczu, częste oddawanie moczu, parcie na pęcherz moczowy itd.), w przypadku gdy przyczyną zakażenia jest bakteria Escherichia coli. Podmiot prowadzący reklamę: M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o. Producent: S.I.I.T. srl

