Po sześciu miesiącach wróciła do Lwowa. "Nie mogę być niczego pewna"

Zgodnie z ukraińskim prawem mój mąż mógł do nas przyjechać po urodzeniu się trzeciego dziecka. Wspólnie podjęliśmy decyzję o powrocie. Jednym z głównych powodów był ograniczony dostęp do usług medycznych. Na pierwszą wizytę po porodzie musiałam czekać prawie dwa miesiące. Do tego zauważyłam, że zdrowe dzieci przyjmowane są znacznie później niż te, które są chore. Na szczepienie starszych pociech czekałam osiem tygodni. We Lwowie czas ten skraca się do jednego lub dwóch dni, jeśli szczepionka dostępna jest w szpitalu. Nie będę ukrywać, że system opieki zdrowotnej w Polsce mnie zaskoczył. Później dowiedziałam się od znajomych z Polski, że to standardowe terminy, a oni zdążyli już do tego przywyknąć.