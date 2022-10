Mieszkają we Lwowie. "Przez odcięcie od informacji czułam przerażenie"

– Na przejściu granicznym nie ma kolejek. Lwowianie wjeżdżają co prawda do Polski, np. by zakupić generator czy baterie, ale wracają do Ukrainy. W rozmowach pojawia się wątek, że Rosja chce odciąć nas od prądu i ogrzewania, ale chyba nie przemyślała, że to wcale nie będzie miało pożądanych konsekwencji. Lwów to nie Berlin czy Nowy Jork: sama z dzieciństwa pamiętam zimy, podczas których odrabiałam lekcje przy świeczce. Jeszcze w latach 90. prądu czasami nie było tygodniami. Jesteśmy odporni – jak nie będą grzały kaloryfery, ludzie znajdą inne źródło ciepła. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej wściekli i zamierzamy walczyć do końca – zapewnia Mariya.