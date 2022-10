Adoptowała "najbrzydszego psa na świecie". Dawano mu jedynie sześć tygodni życia

"Mocno wierzę, że miłość, którą dajemy, wróci do nas. Nie ma czegoś takiego jak brzydota, poza tą w twoim sercu. Serce Mr. Happy Face jest piękne. (...) Zaadoptowałem psa do swojego świata, ale wygląda na to, że świat przyjął Mr. Happy Face do swoich serc. Uwielbiam dzielić się nim ze wszystkimi, ponieważ tak bardzo zmienia życie ludzi.