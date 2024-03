Agata Duda nie leci z prezydentem do USA. Wiadomo, jaki jest powód

Andrzej Duda, Donald Tusk oraz Joe Biden mają zaplanowane spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tzw. roboczej wizyty nasz prezydent pojawi się w Senacie, Kongresie oraz Izbie Reprezentantów. W amerykańskim Senacie Andrzej Duda ma porozmawiać z przedstawicielami Demokratów oraz Republikanów. Donald Tusk oraz Andrzej Duda zostali zaproszeni do USA z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Wiadomo, że do Stanów wraz z prezydentem nie poleci pierwsza dama - z jakich względów?