Niefortunna długość. Marynarka zepsuła całą stylizację

Na spotkaniu z uczniami podstawówki Agata Duda zaprezentowała się w klasycznej sukience, która sięgała za kolana. Drobny print okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie obciążył sylwetki. Na duży plus zasługuje też pasek, czyli jeden z ulubionych dodatków Agaty Dudy.

Pasek w talii optycznie wysmukla całą sylwetkę (może zamaskować brzuch lub boczki) oraz przełamuje monochromatyczne total looki. Pudrowy odcień różu korespondował z butami i marynarką, a ponadto wprowadził wiosenną nutę do garderoby pierwszej damy.

Krótkie marynarki cieszą się w tym sezonie dużą popularnością. Wyglądają świetnie w połączeniu z sukienkami midi. Stylizację pierwszej damy oceniamy pozytywnie, ale zabrakło kilku punktów do "modowej piątki z plusem".

