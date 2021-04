Agata Korhauser-Duda pokazała, jak pracuje. Wiadomo, co teraz robi

Agata Korhauser-Duda od 2015 roku pełni funkcję Pierwszej Damy. O odbywanych spotkaniach czy promowanych akcjach informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej oficjalny profil obserwuje nieco ponad 30 tys. użytkowników.

Agata Korhauser-Duda z wykształcenia jest germanistką i to właśnie ten zawód (w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie) wykonywała do momentu, gdy jej mąż został zaprzysiężony na Prezydenta RP. Wówczas opuściła ukochane, rodzinne miasto i przeprowadziła się wraz z nim do Pałacu Prezydenckiego.

Komplementy i krytyka

Od początku komplementowano styl i klasę Pierwszej Damy – zwracano uwagę na perfekcyjny dobór kreacji do okazji, zgrabną sylwetkę i ogólną prezencję. Porównywano ją nawet do Claire Underwood – postaci z, kultowego już, serialu "House of Cards".

Niestety, z krytyką spotyka się natomiast powściągliwość pani Agaty, która bardzo rzadko publicznie zabiera głos. Wyrzucano jej chociażby, że nie wsparła nawet jednym słowem milionów kobiet protestujących przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego.

- To jest ten moment, w którym powiem, dlaczego przez pięć lat się "nie wypowiadałam". Uchylę rąbka tajemnicy, ja nie wypowiadałam się dla mediów. Rozmawiałam za to z Polakami - powiedziała po zakończeniu drugiej tury wyborów prezydenckich.

Spotkania online

Pierwsza Dama odbywa za to chętnie różne spotkania z przedstawicielami fundacji (np. Stowarzyszenia "Ku Dobrej Nadziei"), siostrami zakonnymi prowadzącymi działalność charytatywną czy prowadzącymi warsztaty zajęciowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W pandemii wszystkie to rozmowy odbywają się za pośrednictwem laptopa, przybierając postać wideokonferencji. Na instagramowym profilu Pierwszej Damy zebrało się już sporo zdjęć, do których pozuje z komputerem, zawsze zasiadając na tej samej – kremowo-złotej i bogato zdobionej kanapie.

Przez pandemię zmienił się też nieco styl Kornhauser-Dudy. Pierwsza Dama idealnie skrojone marynarki oraz sukienki zastąpiła mniej formalnymi koszulami.

Ostatnio pozwoliła sobie nawet na odrobinę szaleństwa i postawiła na kolorową bluzkę w czarno-biało-czerwono-niebieskie pasy. Rozmawiała wówczas ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu, gdzie wsparcie otrzymują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Myślicie, że mniej formalne stylizacje służą Pierwszej Damie?

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Dorota Wellman: "Celebrytki nie inspirują nikogo do niczego"