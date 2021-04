Zbigniew Zamachowski jest widywany z młodą kobietą. Wspiera go po rozstaniu

Wielka miłość bez happy endu

Para pobrała się 3 maja 2014 roku w Pałacu Tłokinii niedaleko Kalisza. Na weselu bawiło się ok. 40 osób, a wśród nich najbliżsi przyjaciele aktora, Wojciech Malajkat i Piotr Polk. Niestety, małżonkowie nie doczekali w zgodzie siódmej rocznicy ślubu. Pod koniec marca tego roku media obiegły zdjęcia Zamachowskiego wyprowadzającego się z ich wspólnego gniazdka.

Aktor, jak to ma zresztą w zwyczaju, poprosił o uszanowanie jego prywatności. Z kolei Monika Richardson nie powstrzymała się od komentarza. W wywiadzie dla "Wprost" przyznała na przykład, że została zdradzona przez męża.

- Uświadomiłam sobie, że byłam naiwna, że miałam w głowie fałszywy obraz rzeczywistości. Wydawało mi się, że kłopoty, które mieliśmy, ze zdradą męża włącznie, to były kłopoty jak w innych związkach – powiedziała.

Wyprowadzka z małżeńskiego gniazdka

20-letnia dziewczyna, która stawia pierwsze kroki w aktorstwie (m.in. w filmie "Powidoki" u boku Bogusława Lindy) nie zbudowała żadnej relacji z Moniką Richardson. Spokojnie można zaryzykować stwierdzenie, że nie pałała do macochy sympatią, przez co jej kontakty z ojcem również się rozluźniły.

Teraz Bronisława i pan Zbigniew mają okazję nadrobić stracony czas, co zresztą chętnie czynią. Ostatnio byli widziani na wspólnym, wiosennym spacerze w trakcie którego popijali kawę.

