Agnieszka Wierzbicka napisała, że #niestrajkuje. "Bałam się powiedzieć, co myślę, ale świat się nie zawalił"

– Wahałam się, czy wyrazić swoje zdanie odnośnie terminacji ciąży i udziału w strajku kobiet, bo się bałam hejtu. Ostatecznie zaskoczyła mnie ilość pozytywnych wiadomość i kultura ludzi, którzy byli przeciwnego zdania, niż głośno wykrzykiwane hasła – mówi WP Kobieta Agnieszka Wierzbicka, studentka z Gdańska, która #niestrajkuje.

"Solidaryzuję się ze wszystkimi kobietami, które czują się zaszczute i piętnowane, które czują, że płacą bardzo wysoką cenę za wierność sobie. Ze wszystkimi, które straciły znajomych i przyjaciół przez ostatni tydzień. Które czują, że jest im odbierana wolność słowa. Z tymi wszystkimi, które się zwyczajnie boją" – napisała na swoim profilu na Instagramie Agnieszka. Obawiała się, że swoją wypowiedzią wsadzi przysłowiowy kij w mrowisko, narazi się przyjaciołom i straci obserwatorów. Nic takiego się nie stało, wyrażenie opinii okazało się bezbolesne. Choć, jak twierdzi 20-latka, inaczej mogłaby wyglądać rozmowa face to face z protestującymi na ulicach przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020.

"To normalne"

- Zwolennicy zmiany status quo, w rozumieniu powstrzymania zmiany, która jest w trakcie odbywania, są zawsze znacznie mocniejsi, niż Ci, którzy uważają, że rzeczywistość jest w porządku. Normalne w społeczeństwie jest to, że są różnice, nie wszyscy będą myśleć tak samo. Wiemy, że ludzie są zróżnicowani. Nawet jeżeli ktoś sobie wyobraża, że wszystkie kobiety myślą tak samo, to jest nadużycie niż realny obraz rzeczywistości i o tym warto pamiętać – mówi socjolog prof. Jarosław Flis. Aktualnie, w tej mniejszości są przeciwnicy aborcji, jak Agnieszka Wierzbicka. W rozmowie z redakcją WP Kobieta wyznaje, że jej zdaniem, trzeba mieć dużo odwagi, aby wyrazić odmienną opinię i pokazać, że się z czymś nie zgadza.

Kiedy w sieci pojawił się hastag #niestrajkuje, wyrażający dezaprobatę na postulaty Strajku Kobiet Internautka napisała emocjonalny wpis, w którym opowiedziała się po jednej ze stron.

– Nie podobają mi się strajki. Ostatnio, jak byłam "na mieście" podeszła do mnie kobieta i zapytała, gdzie dzisiaj będzie impreza. Znam osoby, które uczestniczą w zgromadzeniach, aby sobie pokrzyczeć, wyjść z domu, pobyć w grupie. Przeszkadzają mi wykrzykiwane wulgaryzmy i często spotykana mowa nienawiści. Większość osób, które idzie w strajku, w mojej opinii, robi to dla przyjemności, nie rozumiejąc postulatów – mówi Agnieszka. Dodaje, że jej zdaniem udział w manifestacji stał się modny.

Na pytanie, czy utożsamia się z ruchami pro-life Agnieszka odpowiada, że jest przeciwko prawu do terminacji ciąży.

– Według mnie każdy ma prawo do życia. Wypadek samochodowy, czy niedotlenienie przy porodzie nie skreśla człowieka. To nie jest powód, aby zabijać. Nie zgadzam się z aborcją, uważam, że to zabijanie niewinnych dzieci. Pomijam już to, że często diagnozy lekarskie bywają błędne – mówi i przytacza przykład z życia rodzinnego.

– Bliska mi osoba urodziła dziecko z wadą genetyczną. Była przy noworodku do dnia jego odejścia, czyli przez trzy miesiące. Ocenia ten czas jako pełen miłości, którą mogła się podzielić. Później pochowała dziecko. To było naturalne. Nie podjęła decyzji o przerwaniu ciąży i to pozwoliło jej się "pozbierać" po śmierci najbliższej osoby. Myślę, że dla wielu kobiet, które zdecydowały się na aborcję, to trauma, bo męczą je wyrzuty sumienia. To wraca przez całe życie – ocenia kobieta.

"Hejt w sieci"

"NIE STRAJKUJĘ. Solidaryzuję się za to ze wszystkim kobietami które, w przeciągu ostatniego tygodnia strajku kobiet usłyszały bądź przeczytały: życzę ci żebyś urodziła potworka i żeby twoje dziecko umarło w męczarniach po urodzeniu; życzę ci żeby twoje dziecko zdechło; życzę ci, żeby cię zgwałcili na ulicy; wyzwiska, bluzgi i upokarzanie; groźby" – pisze Agnieszka i mówi, że nie dziwi się, że ludzie boją się mówić co myślą.

– Nie planowałam umieszczać postów w swoich mediach społecznościowych na temat strajków i mojej opinii w tym temacie, ale zostałam poproszona przez swoich obserwatorów. Wahałam się, czy wyrazić swoje zdanie, bałam się, ale to jaką ilość pozytywnych wiadomości dostałam, mocno mnie zaskoczyło. Napisano do mnie między innymi: cieszymy się, że są osoby, które mówią to co czują; gratulowano mi odwagi; chwalono za to, że wyrażam swoje odmienne zdanie w temacie aborcji. Były też wiadomości wyrażające sprzeciw, ale to były wiadomości kulturalne. Tej kultury brakuje mi u osób strajkujących. Ja nikogo nie obrażam – tłumaczy przeciwniczka aborcji.

Na koniec ocenia, że 95 proc. strajkujących na ulicach nie chciałoby spokojnie rozmawiać, a jakby powiedziała, że sprzeciwia się terminacji ciąży, to mogłaby się spotkać z agresją.

W akcji #niestrajkuje bierze też udział Natalia Tyborowska, mieszkanka Białegostoku. – Uznałam, że głos przeciwny powinien wybrzmieć. Zauważyłam w sieci akcję #niestrajkuje i postanowiłam dołączyć, bo nie utożsamiam się ze strajkiem. Nie wszystkie kobiety myślą tak, jak te manifestujące swoje zdanie na ulicach – mówi redakcji WP Kobieta Natalia.

– Prawo do życia ma każdy, chciałam wyrazić swoją opinię. Wiele osób boi się o tym mówić. Sama doświadczyłam hejtu, jak napisałam co myślę w mediach społecznościowych. Otrzymałam niewybredne komentarze. Strach więc się przyznać, że jest się przeciwko aborcji – dodaje.

Na pytanie jakie dokładnie ma zdanie na temat terminacji ciąży, odpowiada:

– Jestem za aborcją tylko w przypadku zagrożenia życia matki. Totalnie nie zgadzam się z postulatem Strajku Kobiet, aby dopuszczalna była aborcja na życzenie – dla mnie to nie koniec. Mam niepełnosprawnego brata, nie wyobrażam sobie, aby go nie było, aby rodzice postanowili go usunąć, choć jest ciężko. Uważam, że nawet jak dziecko ma ciężkie wady, ma prawo do życia – kwituje.