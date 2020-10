Ojciec leżącego dziecka odpowiada Kindze Dudzie i Andrzejowi Dudzie. "Nikt nie jest w stanie postawić się w mojej sytuacji"

Jacek Rajnowski-Janiak ma 13-letniego syna Filipa, który nigdy nie będzie chodził, mówił, który jest leżący. Doświadczenia w opiece nad nim opisał na Facebooku i zaprosił rządzących do swojego obecnego życia i przeszłości. W rozmowie z nami ocenił, że nikt nie może postawiać się na miejscu matek, ojców wychowujących, bądź spodziewających się ciężko upośledzonych dzieci.

– Kiedy urodził się Filip, lekarze ocenili, że nie dożyje 4 lat. Dzięki naszym wysiłkom, rehabilitacji, chęci do życia niedługo będzie miał 13 urodziny – mówi WP Kobieta Jacek Rajnowski-Janiak.

Na pytanie, jaką diagnozę usłyszeli z żoną, kiedy ich syn przyszedł na świat, odpowiedział: diagnoz jest i było bardzo wiele. Filip urodził się z wadą mózgu, z małogłowiem, padaczką, czterokończynowym porażeniem mózgowym, wadą wzroku. Jest karmiony przez sondę, jest pieluchowany, nie ma z nim kontaktu, jest dzieckiem leżącym".

Archiwum prywatne "Wypowiedzi Kingi Dudy czy prezydenta Dudy są niejednoznaczne, nic nie wnoszą" (Archiwum prywatne)

"Nigdy nie byłem zwolennikiem aborcji"

"Wiecie kochani, nigdy nie byłem zwolennikiem aborcji, nadal nie jestem, stanowczo sprzeciwiam się aborcji na żądanie. Ale żadne z Was (autor zwraca się do Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego i Julii Przyłębskiej – przyp. red.), a chyba nawet razem we trójkę, nie posiadacie intelektu i wyobraźni, aby zrozumieć, czym jest posiadanie głęboko niepełnosprawnego Dziecka. A tak się składa, że za tydzień będzie równe 13 lat od kiedy ja wiem. Dlatego Julio, Jarku, Andrzeju, ogromnie żałuję, że nie mogę Was zabrać, wraz z Waszą przyjaciółką Kają (Kają Godek – przyp. red.), w realną podróż do przeszłości. Pozostają mi tylko wycinki retrospekcji" – pisze na Facebooku tata niepełnosprawnego Filipa. Na jego wpis zareagowało tysiące osób.

Jacek Rajnowski-Janiak opisuje codzienne życie i zmagania, a także plany i marzenia, jakie mieli z żoną wobec wyczekiwanego pierworodnego. Kiedy urządzali pokój dla noworodka, kupowali wózek, myśleli o przyszłości, spadła na nich informacja, że Filip nie będzie zdrowy.

"Spójrzcie ze mną na minę sławy od prenatalnych USG, który przez dobry tydzień nie przyznaje się co zobaczył w głowie mojego Syna. Albo raczej czego nie zobaczył" – zachęca rządzących pan Jacek.

Co dzieje się później? Walka i nauka, jak żyć i opiekować się chorym dzieckiem. Jednak nie to okazało się dla rodziny najtrudniejsze. Najgorszy okazał się brak systemowej pomocy, wsparcia medycznego, organizacyjnego, nie wspominając o papierologii i ciągłym udowadnianiu, że leżący, niepełnosprawny syn, rzeczywiście jest niezdolny do samodzielnego funkcjonowania.

Socjolog komentuje przemówienie Kaczyńskiego. "Nawołuje do wojny"

Milczenie Andrzeja Dudy

Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce ruszyła fala protestów. Na temat sytuacji w kraju milczał Andrzej Duda. Głosu nie zabrała jego małżonka, ani doradczyni Kinga Duda. Do czasu.

Tydzień później prezydent postanowił skomentować wyrok TK. Jego zdaniem prawo nie powinno wymagać donoszenia ciąży z wadami letalnymi, ze względu na koszty psychiczne i fizyczne, które ponosiłaby kobieta. – To jest sprawa ogromnie trudna i powiem tak: nie może być tak, że prawo nakazuje kobiecie tego typu heroizm – powiedział Andrzej Duda na antenie RMF FM.

Dzień wcześniej jego córka i doradczyni oświadczyła, że nie potrafi w pełni postawić się w sytuacji, w jakiej znajduje się kobieta, która oczekując dziecka, dowiaduje się, że stwierdzono u niego ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Jednak wierzy, że zgodnie ze swoimi osobistymi przekonaniami, nie zdecydowałaby się na przerwanie ciąży

Słowa te skomentował tata Filipa. Nie tylko jako ojciec niepełnosprawnego dziecka, ale również społecznik oraz przeciwnik aborcji na życzenie. Poza tym osoba, która czynnie uczestniczy w życiu rodziny i bierze za nią odpowiedzialność.

– To próba wygładzenia wizerunki partii rządzącej, z której wywodzi się prezydent. To nie zmieni faktu, że pseudo Trybunał wydał wyrok. Wypowiedzi Kingi Dudy czy prezydenta Dudy są niejednoznaczne, nic nie wnoszą, próbują obydwu stronom zrobić dobrze – ocenił nasz rozmówca.

Dodał, że z jego życiowego doświadczenia wynika, że "nikt nie jest w stanie się postawić w takiej sytuacji. I tak samo jak nie jest w stanie, tak samo nie może sobie wyobrazić, jak czuje się matka takiego dziecka i jakby postąpiła kiedy miałaby podjąć decyzję o przerwaniu ciąży".

Rodzina niepełnosprawna społecznie

Tata Filipa dodał, że drugą ważną kwestią jest to, że państwo z rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, robi rodziny niepełnosprawne społecznie. – Większość fundacji ani państwo nie pomoże rodzinie z chorym dzieckiem, jeżeli ta wykazuje dochody. Trzeba być bez środków do życia. Wszystkie rodziny, które spotkałem na swojej drodze, które pielęgnują chore dziecko i starają się funkcjonować normalnie – pracują, mają dochody – mają minimalne szanse na dofinansowanie. Wyłączone są z pomocy. Państwo uczy, że nie warto pracować, państwo nie rozumie, że rodziców trzeba wspierać także psychicznie, aby sami byli w stanie pomagać swoim dzieciom – mówi.

– Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym to niewyobrażalne koszty. My przez 13 lat praktycznie nie doświadczyliśmy żadnej pomocy, poza wsparciem przyjaciół i rodziny poprzez 1 proc., a także WOŚP. Turnusy, rehabilitacje – organizowanie tego, to zupełnie inny świat – tłumaczy tata Filipa. Przytacza też pewien absurd. Podaje, że niedawno potrzebowali wymienić dziecku łóżko rehabilitacyjne, na które NFZ nie przewiduje ani złotówki dofinansowania. Taki sprzęt to koszt rzędu 5 tysięcy złotych. Jest niezbędny dla Filipa do codziennej egzystencji.

Atmosfera strachu

Jacek Rajnowski-Janiak wraz z żoną mają jeszcze dwoje, młodszych zdrowych dzieci – córkę i syna. Zdecydowali się na ciążę po tym, jak Filip urodził się ciężko chory. Na pytanie, czy się nie bali, odpowiedział, że to była trudna decyzja, a ciąża pełna obaw. Po decyzji TK tata Filipa zauważa, że wiele kobiet może się jeszcze bardziej bać macierzyństwa. – Z jednej strony państwo wydaje miliony na nieefektywny program 500 plus, a jednocześnie grozi wprowadzeniem terroru, jeżeli chodzi o ciążę. To fanatyczna dyktatura, nie chrześcijaństwo – komentuje.

Na koniec apeluje do Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy o wycofanie się z przyjętych rozwiązań i powrót do kompromisu, który jego zdaniem chronił naród od niepotrzebnych antagonizmów.

Zauważa również, że strajki mogą odbić się negatywnie na kobietach, bo obóz rządzący będzie chciał przypisać im winę za przyrost zakażeń na koronawirusa. – Wykorzystanie ludzkich tragedii, kobiet podejmujących najtrudniejsze decyzje w życiu dla odwrócenia uwagi od niekompetencji i braku umiejętności w zarządzaniu i zapobieganiu pandemii jest nie tylko cyniczne, jest zwyczajnie obrzydliwe – mówi Jacek Rajnowski-Janiak

– Na ulicach są Polacy. Są lekarze, prawnicy, budowlańcy, fryzjerzy, kelnerki, architekcie. Są ludzie w moim wieku i starsi. Bardzo dużo młodzieży poruszonej postępowaniem PiS. Znakomita większość nie ma nic wspólnego z lewicą. Łączy ich jedno. Są "bardzo wkurzeni" – kwituje.

Autor swój post na Facebooku kończy w ten sposób:

"I wiecie co, Julio, Jarku i Andrzeju? Jesteście niebywale bezczelni i cyniczni mając śmiałość w ogóle rozmawiać na ten temat, a o decydowaniu za nas w takich sprawach nie mówię. G… wiecie o cierpieniach tych Dzieci, Ich Rodziców, Ich Rodzeństwa i rodzin. O tysiącach godzin łez i nieprzespanych nocy, o bólu fizycznym Dziecka i psychicznym rodziców".