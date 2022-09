Agnieszka Włodarczyk na festiwalu w Gdyni. Jak wypadła na czerwonym dywanie?

Czwartego dnia festiwalu do grona artystek pozujących na ściankach dołączyła Agnieszka Włodarczyk. Stylizacja, na którą się zdecydowała, nie była jednak do końca trafiona. Gwiazda połączyła ze sobą modne w tym sezonie elementy, ale nie stworzyły one spójnej całości.