Agnieszka Włodarczyk narzeka na hiszpańskie upały. "W południe nie da się"

Agnieszka Włodarczyk związana jest z triathlonistą Robertem Karasiem. Ma z nim syna Milana, który dopiero co skończył roczek. Rodzina jest w ciągłych rozjazdach. Dużo czasu spędzili w Dubaju. Jeszcze do niedawna byli w Krakowie, by na krótki moment wpaść do Włoch, a następnie udać się na Wyspy Kanaryjskie. Aktorka podróże te skrzętnie relacjonuje na swoim instagramowym profilu, który obserwuje obecnie ponad 280 tys. osób.