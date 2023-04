Agnieszka Woźniak-Starak kończy 45 lat. Przeglądamy najlepsze stylizacje gwiazdy

Agnieszka Woźniak-Starak stawia na total look

Nie da się nie zauważyć, że Agnieszka Woźniak-Starak śledzi trendy. Ale wybiera z nich to, co pasuje do jej indywidualnego stylu i osobowości. Miksuje odważne fasony, wzbogaca ubrania o niebanalne dodatki, ale dzięki kolorystycznej konsekwencji – jej stylizacje zawsze wydają się spójne i dopracowane.