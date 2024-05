Air Wand – nowa jakość stylizacji włosów

Air Wand to nowość od BaByliss, który wraz z tą premierą chce na nowo zdefiniować pojęcie stylizacji w domu. Niezależnie od tego, czy naszym celem jest fryzura wyglądająca, jak świeżo po wyjściu z salonu fryzjerskiego, czy sprężyste włosy pełne objętości lub wygładzone i wolne od efektu puszenia się – w każdym przypadku jest to równie łatwe do osiągnięcia z Air Wand.