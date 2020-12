WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Akademia Team Play to szkoła ucząca przez rozrywkę (MAD Illustrators, Fot: Anna Philippova) internet play + 2 influencerszkoła Sławomir Serafin 1 godzinę temu Materiał powstał dzięki uprzejmości partnera: PLAY Akademia Team Play – bezpieczny rozwój dziecka w internecie Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w Sieci? Monitorowanie jego aktywności to jeden ze sposobów. Drugim jest dołączenie do specjalnej platformy ze sprawdzonymi, wartościowymi treściami: Akademii Team Play. Share Ilustracje: Anna Philippova, MAD Illustrators Alternatywne rozwiązanie Dziecko plus Internet to połączenie, którego nie da się uniknąć. Sieć daje dostęp do całej wiedzy zgromadzonej do tej pory przez ludzkość. My, rodzice, mogliśmy tylko pomarzyć o takim narzędziu w czasach naszej młodości. W Internecie jest wszystko. Nie tylko wiedza, ale też mnóstwo rozrywki, inspiracji, pasji i pomysłów poszerzających horyzonty. Niestety, jest w nim także dużo treści zupełnie nieodpowiednich dla dzieci. Dostęp do wielu serwisów możemy ograniczyć dzięki blokadzie rodzicielskiej. Ale co z platformami społecznościowymi? Co z serwisami oferującymi treści wideo? Nie jesteśmy w stanie sprawdzić ich wszystkich i ochronić dziecka przed przypadkowym natrafieniem na nieodpowiednie materiały. A nawet gdybyśmy próbowali, to czy nie byłaby to nadmierna ingerencja w wolność młodego człowieka? Czy nie buntowałby się przeciw naszej nadopiekuńczej kontroli nad jego cyfrowym światem? Cóż więc zrobić? Zaoferować alternatywę. Miejsce, w którym jest wszystko to, co może dziecko zaciekawić i zainteresować, gdzie są jego idole. Miejsce bezpieczne, w którym treści są sprawdzone, tworzone przez profesjonalistów specjalnie pod kątem młodego odbiorcy. Miejsce, któremu możemy zaufać. Źródło: MAD Illustrators Wartościowa wiedza Akademia Team Play to zakrojony na dużą skalę projekt realizowany przez operatora sieci komórkowej Play oraz czołowych youtuberów, influencerów i specjalistów z różnych dziedzin. To szkoła, ale zupełnie inna, bo ucząca przez rozrywkę i pozwalająca rozwijać siebie i swoje zainteresowania w wybrany przez samo dziecko sposób. Nie ma tu matematyki, biologii i przedmiotów z ustalonym programem. Akademia zawiera taką wiedzę i treści, które są popularne wśród młodych ludzi. Wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i zainteresowaniom. Oferuje możliwość realizowania swoich pasji i zabawę połączoną z nabywaniem umiejętności, które dzieci same z siebie chcą posiąść. Dzięki takiemu podejściu ze strony twórców tej platformy, ma ona wartość nie tylko dla samych młodych odbiorców, ale także dla rodziców. Ci ostatni w końcu mogą odetchnąć i mieć pewność, że dzięki Akademii Team Play ich dziecko będzie poznawać siebie i świat bez narażania się na niebezpieczeństwo i niechciane wpływy. I nie tylko poznawać, ale też rozwijać się. Treści w Akademii prowadzą dzieci w kierunku większej kreatywności, samodzielności i szeroko pojętej aktywności, także fizycznej. A tej ostatniej nie da się przecenić! Źródło: MAD Illustrators Plan zajęć i zespół mentorów Akademia Team Play oferuje możliwość rozwoju w różnych obszarach. Każdym z nich zajmują się znani specjaliści, których młodzi ludzie znają już z YouTube i z innych mediów społecznościowych, a teraz tworzą treści wideo razem z Play. Część z tych treści przeznaczona jest dla młodszych odbiorców, część zaś dla nastolatków. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Social Life – Paulina Mikuła i Człowiek Warga zajmują się odpowiadaniem na przeróżne pytania, w tym też na najważniejsze dla młodych ludzi, takie jak „kim chcę być”. Pomogą dzieciom odnaleźć się wśród rówieśników, lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Digital Skills – zrozumienia Internetu, rządzących nim praw, a także poruszania się w tym cyfrowym środowisku z pewnością siebie i niezbędnymi umiejętnościami nauczą znani YouTuberzy, Gimper i Blowek. Jeśli dziecko marzy o karierze w sieci, to właśnie tutaj powinno zacząć. Beauty & Fashion – Red Lipstick Monster, autorka najpopularniejszego kanału poświęconego urodzie, zagłębia się w tajniki mody, stylu, makijażu i wyrażania siebie poprzez wygląd. Młode osoby zainteresowane modą, DIY i kosmetykami znajdą tu mnóstwo przydatnych praktycznych porad i inspiracji do poszukiwania swojego stylu. Fotografia i film – swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach tych sztuk wizualnych dzielą się Wujaszek Liestyle i Martin Stankiewicz. Ich materiały wideo w Akademii to prawdziwa kopalnia wiedzy o kinie oraz gatunkach filmowych i o tym, jak robić dobre, pomysłowe, prawie profesjonalne zdjęcia i nagrania. Gotowanie – Piotr Ogiński, zawodowych kucharz prowadzący kanał Kocham Gotować, nauczy nasze dzieci szlachetnej sztuki kulinarnej. Dzięki niemu można poznać wiele ciekawostek na temat szerokiej gamy produktów oraz poznać różne smaki. Gaming– dzieci już same z siebie wiele wiedzą o grach, ale Izak i Sitr0x, czołowi youtuberzy gamingowi, pomogą im poszerzyć wiedzę. Zwłaszcza o e-sporcie i karierze profesjonalnego gracza, ale nie tylko. Wiele ciekawych informacji znajdą tu też ci wszyscy, którzy marzą by z gracza stać się twórcą gier. Move Yourself – Jcob i Zosia Zborowska-Wrona przybliżają nie tylko tematykę aktywnego spędzania czasu, ale też ogólnie dbania o zdrowie, także psychiczne. Umysł przecież potrzebuje ruchu tak samo jak ciało! Którędy na zajęcia? Akademia Team Play dostępna jest dla wszystkich użytkowników sieci Play. Zupełnie za darmo. Jeśli ktoś już jest klientem tego operatora, musi tylko wejść na stronę akademiateamplay.pl i zalogować się swoim numerem telefonu. Jeśli zaś nie jesteśmy w Play, to można się zastanowić, czy nie warto być. Nie tylko ze względu na bardzo atrakcyjne świąteczne promocje i oferty, ale właśnie przede wszystkim z uwagi na tę wyjątkową wartość, jaką niesie ze sobą Akademia Team Play. Najlepszym sposobem na uchronienie dzieci przed niebezpiecznymi treściami jest zaoferowanie im alternatywnej platformy, na której ich po prostu nie ma. Z Akademią Team Play jako wsparciem rozwoju i nauki dziecka, ale także dodatkowym bodźcem do nauki i rozwijania jego zainteresowań oraz pasji, możemy spokojniej patrzeć w jego przyszłość. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Materiał powstał dzięki uprzejmości partnera: PLAY Materiał powstał dzięki uprzejmości partnera: PLAY Polub WP Kobieta Komentarze Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku