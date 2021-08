Aleksandra Kwaśniewska wraca do telewizji. Mówi, że ten powrót jest jak "wisienka na torcie"

Aleksandra Kwaśniewska mówi o powrocie do telewizji

- Propozycja nie do odrzucenia. Ja się zarzekałam, że to już jest zamknięty rozdział, w ogóle w tej telewizji się nie widzę, wolę siedzieć w zaciszu własnego gabinetu. No ale, jak do mnie zadzwoniły dziewczyny, powiedziały, że kobiecy talk-show... Sama siebie zdziwiłam, kiedy powiedziałam "A to to tak" – wyznała w rozmowie Kwaśniewska.