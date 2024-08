Alternatywa dla tui. Osiąga nawet 4 m wysokości

Tuje to popularne rośliny iglaste, które zdobią wiele parków i ogrodów. Kilka lat po zasadzeniu są na tyle duże, że chronią posesję przed ciekawskimi spojrzeniami gapiów. Istnieje dla nich alternatywa. Okazuje się, że cyprysik rośnie jeszcze szybciej. Wyjaśniamy, jak o niego dbać.

Tuja, nazywana też żywotnikiem, to roślina z rodziny cyprysowatych. Pochodzi z Azji, jednak z łatwością można uprawiać ją w naszych warunkach. Nie wymaga wiele pracy, dlatego też wiele osób decyduje się na posadzenie jej w swoim ogrodzie.

Cyprysik jest bardzo prosty w pielęgnacji. Należy zapewnić mu słoneczne stanowisko, jednak poradzi sobie także w półcieniu. Krzew nie ma specjalnych wymagań glebowych. Można zasadzić go zarówno w ziemi piaszczystej, jak i gliniastej o lekko kwaśnym odczynie.

Ze względu na rozwinięty system korzeniowy nie trzeba go często podlewać. Wystarczy robić to w okresie silnej suszy. Rozrasta się w szybkim tempie, dlatego też podczas sadzenia należy zachować co najmniej 50 cm odstępu.