Wykonaj te zabiegi w czerwcu. Szybko odżywisz tuje

Tuje, nazywane inaczej żywotnikami są jednymi z najpopularniejszych iglaków, które pojawiają się w ogródkach Polaków. Są wytrzymałe, szybko rosną i nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych . Zdarza się jednak, że igiełki słabną i brązowieją. Co robić w czerwcu, by cieszyć się pięknym widokiem zielonych żywotników?

Brązowienie igieł tui może być spowodowane zarówno niedoborem, jak i nadmiarem składników odżywczych. Ważne jest, aby nawozić je 2-3 razy w sezonie, stosując nawozy bogate w azot wiosną oraz potasowe i fosforowe jesienią. Wiosną warto również oczyścić krzew z suchych i zeschłych igieł. Spowoduje to, że powietrze dotrze do wnętrza rośliny i zmniejszy ryzyko występowania chorób grzybowych.

Innym częstym powodem żółknięcia lub brązowienia igieł jest n iewłaściwe nawadnianie . Tuje są wrażliwe na przesuszenie, dlatego regularne podlewanie jest kluczowe, szczególnie w upalne dni. Aby zatrzymać wilgoć w glebie, warto zastosować ściółkowanie korą. Należy jednak unikać przelania, kt óre może prowadzić do gnicia korzeni.

Brązowienie może być również spowodowane zwierzętami, których mocz wyjaławia glebę i uszkadza rośliny. Dodatkowo, szkodniki takie jak mszyce czy misecznik mogą żerować na tujach, prowadząc do brązowienia, usychania igieł, a nawet obumarcia całych krzewów.

Gdy termometry zaczynają wskazywać wysokie temperatury, warto pamiętać o regularnym podlewaniu roślin. Tuje lubią stanowisko słoneczne lub półcieniste, jednak w sezonie letnim dobrze jest mieć je na uwadze. Podlewaj je dwa razy w tygodniu, tak aby gleba nie była zbyt mokra, ani zbyt sucha. Najlepszą porą do podlewania żywotników jest wczesny poranek lub późne popołudnie. Wystrzegaj się podlewania roślin w pełnym słońcu, ponieważ możesz doprowadzić do poparzeń igieł lub przesuszenia ziemi.

Najlepiej podlewać tuje tuż przy pniu , aby woda jak najszybciej dotarła do korzeni. Uważaj też, aby nie zamoczyć igieł, ponieważ w takim wypadku możesz narazić roślinę na choroby grzybowe.

Do nawożenia tui najlepiej stosować specjalne nawozy dedykowane iglakom, które zawierają odpowiednio dobrane proporcje składników odżywczych. Ważne jest, aby stosować różne nawozy w zależności od pory roku: wiosną i latem, gdy tuje intensywnie rosną, należy używać nawozów bogatych w azot, magnez, potas i fosfor .

Do nawożenia tui możesz użyć gotowych nawozów w płynie lub granulacie , dostępnych w sklepach ogrodniczych, zawsze stosując je zgodnie z instrukcją producenta. Alternatywnie, wielu ogrodników poleca naturalne nawozy, takie jak kompost czy obornik, które dostarczają korzystnych mikroorganizmów i próchnicy, jednocześnie minimalizując ryzyko przenawożenia.

Starsze i często przycinane tuje wymagają większej ilości nawozu niż młode egzemplarze . Dawkowanie powinno być zgodne z instrukcją na opakowaniu, a w przypadku tui rosnących blisko często nawożonego trawnika, dawki nawozów mineralnych należy zmniejszyć ze względu na wysoką zawartość azotu w nawozach do trawników. Tuje dobrze reagują na nawożenie organiczne, dlatego warto stosować kompost granulowany do zasilania trawnika w ich pobliżu.

Zapraszamy na grupę FB – #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!