Amelia Earhart. Co się stało z królową przestworzy

Po dwóch latach od zrobienia licencji Amelia porzuciła latanie. Przeprowadziła się do Bostonu, zaczęła uczyć angielskiego i pisać felietony do lokalnej gazety. Monotonne życie w kwietniu 1928 roku przerwał niespodziewany telefon z propozycją dołączenia do "lotniczego wydarzenia dekady". Amelia otrzymała zaproszenie od Charlesa Lindbergha, aby wraz nim przelecieć nad Oceanem Atlantyckim. Zgoda na to przedsięwzięcie oznaczała dla Amelii ogromną szansę na dalszą karierę lotniczą, ale wiązało się to również z ogromnym ryzykiem, które postanowiła jednak podjąć.