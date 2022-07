Aneta Zając w niecodziennym wydaniu. "Jaki kraj taka Cruella"

Aneta Zając jest popularną aktorką i z racji wykonywanego zawodu, metamorfozy to - można powiedzieć - jej codzienność. Oprócz "Pierwszej miłości", która niewątpliwie przyniosła aktorce sporą popularność, w jej portfolio można znaleźć także inne popularne w kraju seriale, jak "Na dobr i na złe" czy "Plebania". Uczestniczyła też w jednej edycji "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jej tanecznym partnerem był Stafano Terrazzino.