Aneta Zając świętuje 40. urodziny. Tak zmieniała się przez lata

W międzyczasie Aneta Zając spróbowała swoich sił w programie muzycznym "Jak oni śpiewają?". Po rozstaniu z Mikołajem Krawczykiem, gdy jej synowie mieli już trzy latka, postanowiła również wziąć udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Była to pierwsza edycja emitowana na antenie Polsatu. Partnerem na parkiecie Anety Zając został Stefano Terrazzino. Para zajęła pierwsze miejsce, zdobywając Kryształową Kulę.