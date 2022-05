Angelina Jolie odwiedziła Lwów. Reakcja tego chłopca jest hitem internetu

Angelina Jolie uważa, że jej moralnym obowiązkiem jest wykorzystywanie sławy i pieniędzy w celu niesienia pomocy. Angażuje się charytatywnie od 2001 r., kiedy to pojechała do Kambodży kręcić słynny "Tomb Raider". Ogrom biedy sprawił, że zainteresowała się losem uchodźców na całym świecie. Odwiedzała obozy nalegąjąc, by pozwolono jej przebywać w identycznych warunkach, jak ludzie, którym pomagała. Przelała milion dolarów na pomoc Afgańczykom. Teraz postanowiła z bliska przyjrzeć się losowi Ukraińców.