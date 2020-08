Anita Werner za kierownicą TIR-a. Pochwaliła się zdjęciem na swoim profilu na Instagramie

Anita Werner za kierownicą TIR-a

"Uważajcie, jak o coś prosicie, bo możecie to dostać. Ja od dawna powtarzałam, że bardzo chciałabym poprowadzić ciągnik siodłowy. No i proszę, poprowadziłam! Nawet z naczepą! Michał Kołodziejczyk zorganizował, a Krzysiek instruktor nauczył. Dziękuję! Ależ to była przygoda! Pozdrawiam wszystkich kierowców TIR-ów! A wy macie czasem takie szalone pomysły?" – zapytała dziennikarka i pokazała swoje zdjęcie.