Anna Bardowska świętuje z mężem. Co za buty! Klasyka w nowoczesnym wydaniu

Anna i Grzegorz są jedną z najpopularniejszych par, które poznały się za sprawą programu "Rolnik szuka żony". W 2016 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Obecnie wychowują siedmioletniego Jasia i pięcioletnią Liwię. Rolniczka nie ukrywa, że dzieci angażują sporo czasu, więc z radością celebruje chwile z ukochanym, tylko we dwoje.

Stylizacja na romantyczną kolację to moment, w którym możemy wyrazić siebie i zaskoczyć partnera. Anna postawiła na klasyczną, białą koszulę i kowbojki. Modny beżowy kolor butów, nadał stylizacji lekkości. Zamsz jest niezwykle modny w tym sezonie . Wysoki obcas sprawił, że wyglądała bardzo kobieco. Rolniczka wskoczyła w granatową mini spódniczkę ze złotymi guzikami, która świetnie zagrała, z nonszalancko wypuszczoną górą. Postawiła na proste, rozpuszczone włosy i delikatne kolczyki. Całość prezentowała się niezwykle stylowo.

Skórzana torebka lub kapelusz podkreślą kowbojski klimat i nadadzą mu wyjątkowego wyrazu. Nie można zapomnieć o biżuterii. Proste srebrne lub złote kolczyki oraz skórzane bransoletki świetnie dopełnią całość, nie przytłaczając outfitu. Taki look jest uniwersalny i nowoczesny. Będzie pasował na wiele okazji - od spotkań ze znajomymi po romantyczną kolację.

