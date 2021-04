Anna Bey jest specjalistką od związków. Doradziła teraz, jak poderwać i zatrzymać przy sobie majętnego partnera

Jako pierwszy punkt wymienia kwestię bezpieczeństwa w związku. Mówi, że jak kobieta cały czas martwi się o swoją pozycję w relacji, czuje się niepewna, dopytuje, czy partner jej na pewno nie opuści, to może się liczyć z odtrąceniem. – Brak poczucia bezpieczeństwa w kobiecie jest wielkim zabójcą związku, więc zacznijcie sobie to uświadamiać i rozpoznawać oraz kwestionować swoją niepewność – przekonuje ekspertka.

Dalej doradza, aby grać trudną do zdobycia kobietę. O co chodzi w takim podejściu do relacji? Wyjaśnia, aby nie czekać z niecierpliwością na telefon partnera, ale mieć swoje życie. Mówi, że nie można mieć obsesji na punkcie drugie połówki, bo to jest początek kryzysu.