Anna Dereszowska nie poszła do kosmetyczki w trakcie pandemii koronawirusa. Paznokcie pomalował jej syn

Anna Dereszowska jest szczęśliwą mamą dwojga dzieci: córki Leny ze związku z Piotrem Grabowskim oraz syna Maksymiliana którego ojcem jest Daniel Duniak, obecny partner Dereszowskiej. Aktorka nie raz powtarzała, że jej życiowym priorytetem jest zadbanie o to, żeby zapewnić dzieciom ciepły dom i godne warunki do życia. Wydaje się, że to wszystko udało im się osiągnąć.