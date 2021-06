Anna Dymna ma dość artykułów na swój temat. Podała powód

- Kiedy tłumaczę, że te wszystkie historie nie są dla mnie proste, a nawet, że nie chcę o nich publicznie opowiadać, słyszę: Ale to właśnie one interesują naszych czytelników najbardziej. A potem nagle pada pytanie: Czy lubi pani jeść kawior na śniadanie? Cóż za niedorzeczność! Mój ból, cierpienie, wszystkie najbardziej dramatyczne momenty życia mają być opisane na jednej stronie gazety? Przecież chyba dla każdego człowieka jest to upokarzające - wyznała.