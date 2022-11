Anna Grodzka na premierze filmu "Słoń". Stylizacją nie zachwyciła

Anna Grodzka w szarej stylizacji

Szarość jest kolorem, który dość często pojawia się w jesiennych stylizacjach gwiazd i influencerek. W stonowanym looku na premierze filmu pojawiła się również Anna Grodzka. Prostą spódnicę przed kostki połączyła z niebieskim melanżowy swetrem, na który nałożyła kolejny, szary z białą wstawką. Do tego dobrała czarno-brązowe buty i do nich kolorystycznie dopasowała dużą torebkę. Niestety nie była to najlepsza stylizacja byłej posłanki. Takimi modowymi wyborami dodała sobie lat.