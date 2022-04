Anna Guzik planuje założyć z mężem nowy biznes. To doskonała inwestycja

"Wojtek zapalił się do tego pomysłu, co więcej, blisko wyciągu jest budynek, który można kupić, wyremontować i przystosować do tego, by spełniał wszelkie warunki pensjonatu. Zainteresowali się tym budynkiem i bardzo wierzą, że uda im się zrealizować ten plan. Anka i Wojtek myślą bardzo przyszłościowo. Chcą rozwijać biznesy, by ich córeczki miały łatwiejszy start w życie. (…) Wojtek ma głowę na karku, ale szyją jest Ania, która jak trzeba odezwie się, zareaguje i przywoła do porządku. Jest dla Wojtka wielkim wsparciem" – mówi przyjaciel pary ma łamach "Rewii".