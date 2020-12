Anna Kalczyńska tłumaczy się z wpadki na antenie TVN. "W ogóle nie chcieliśmy rozmawiać o rozwodzie pani Maryli Rodowicz"

Program na żywo ma to do siebie, że nie można go powtórzyć, a każdy scenariusz może na bieżąco ulec modyfikacjom. Wprawieni dziennikarze wiedzą, jak reagować na nieprzewidziane sytuacje. Jak wychodzić z opresji. Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik zawiedli ostatnio widzów. Przeszli obojętnie wobec osobistej i trudnej sytuacji, o jakiej poinformowała Maryla Rodowicz. Teraz Anna Kalczyńska postanowiła się wytłumaczyć.