Prof. Zbigniew Lew-Starowicz o seksualności polskich polityków. "Ukrywają się ze swoimi preferencjami"

Prof. Lew-Starowicz udzielił wywiadu na temat podejścia polityków do seksualności. Zauważył, że ze względu na to, że jesteśmy katolickim krajem, gdzie wpływy kościoła są ogromne, osoby sprawujące władzę mają większe zahamowania przed ujawnianiem swojej orientacji. Niektórzy zaś są w stanie ukrywać skrzętnie swój światopogląd, czy go zmienić, na potrzeby kariery.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lew Starowicz (East News)