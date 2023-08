Anna Kalczyńska zrezygnuje z pracy w telewizji? Zdradziła plany na przyszłość

Anna Kalczyńska to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce. Przez wiele lat pracowała w TVN24, jednak w 2014 roku dołączyła do grona prowadzących "Dzień dobry TVN". To właśnie dzięki tej funkcji zyskała największą rozpoznawalność oraz popularność wśród fanów. Niestety prezenterka już nie poprowadzi kolejnych wydań śniadaniówki.