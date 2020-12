Anna Lewandowska radzi, jak przetrwać kryzys podczas treningu. Dopytywały ją o to fanki

Anna Lewandowska mówi, jak radzi sobie z kryzysami.

Mama dwójki dzieci ma sporo na głowie. Choć Anna Lewandowska, jak można się domyślać, ma ludzi do pomocy przy prostych czynnościach, to również ma wiele stresu i trudnych decyzji do podejmowania. Prowadzi firmę, swojego bloga, angażuje się w projekty charytatywne, czy nagrywa swoje własne wideo na serwisy w mediach społecznościowych. I aktualnie zdobyła się na pewne wyznanie. Powiedziała, że "ledwo dawała radę podczas treningu". Najgorsze okazały się dla niej ostatnie minuty. Zdecydowała jednak, że nie odpuści, że będzie trenować do końca. Skąd w niej ta siła?