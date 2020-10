Anna Lewandowska wspomina ciąże. "To był świadomie spędzony czas"

Jest nie tylko trenerką, bizneswoman, motywatorem, influencerką czy blogerką, ale również mamą. To ważna, jak nie najważniejsza część życia Anny Lewandowskiej. Na jej profilach w mediach społecznościowych możemy znaleźć wiele rodzinnych zdjęć z mężem czy pociechami państwa Lewandowskich.

Anna Lewandowska wspomina okres drugiej ciąży

Również wiele biznesów trenerki są skierowane zarówno do najmłodszych, jak i mam. Anna Lewandowska chce wspierać kobiety i motywować je do aktywności fizycznej i zmiany stylu życia. Właśnie taki przekaz miał nieść ostatni post żony Roberta Lewandowskiego. Bizneswoman wspominała w nich okres ciąży.

"Lubię wracać do tego etapu mojego życia. To był świadomie spędzony czas. Tym samym, zachęcam wszystkie przyszłe mamy do prowadzenia aktywnego trybu życia" – podpisała fotografię z ciążowym brzuszkiem.