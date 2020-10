Anna Lewandowska pokazała swój luksusowy salon. Jego wystrój robi wrażenie

Robert Lewandowski od 2016 roku cieszy się mianem najlepiej zarabiającego sportowca. Jego zarobki przekraczały wówczas 20 mln euro rocznie. Jednak to nie wystarczało piłkarzowi. Lewandowski dodatkowe 10 mln euro rocznie zyskał dzięki podpisaniu kontraktów z kultowymi markami: Gilette, Huawei, Head&Shoulders i Coca Cola. Później wyprodukował autorską linię garniturów w Vistuli i promował odzież męską marki Hugo Boss.

Zarówno on, jak i jego żona doskonale wiedzą, jak inwestować pieniądze. Lewandowski został wspólnikiem w funduszu Venture Capital, który inwestuje w start-upy o podwyższonym ryzyku, inwestuje również w nieruchomości. Jest wspólnikiem w firmie deweloperskiej LS Investments. Ma także apartamenty: w wieżowcu Złota 44 oraz na Mazurach. Posiada też dom mediowy RL Media i to z pewnością nie wszystko.

Z kolei Anna Lewandowska posiada własną aplikację Diet&Training by Ann, własne centrum treningowo-dietetyczne, sieć kawiarni Healthy Store by Ann. Napisała poradniki dla kobiet, jak być zdrową mamą, a w jej sklepie znalazły się akcesoria dla kobiet w ciąży i mam. Ma także własną markę kosmetyczną Phlov by Anna. Od niedawna pod jej nazwiskiem funkcjonuje też catering dietetyczny. Poza tym zajmuje się prowadzeniem treningów, warsztatów itd.