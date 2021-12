Anna Lewandowska zrezygnowała z niani. Jak łączy pracę z opieką nad dziećmi?

"Wcześniej miałam nianię, więc wiadomo, to wielki przywilej! Teraz dzieci chodzą do przedszkola, pomagają nam czasem babcie. Kiedy nie ma Roberta (a praktycznie nie ma go cały czas) wypracowałam sobie pewien rytm dnia. Z pewnością wtedy dzieci szybciej chodzą spać niż jak jest Robert w domu" - przyznała na Instastory.