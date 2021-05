Anna Mucha pokazała ukochanego. Wystroił się w jej fatałaszki

Do aktorki przyszła paczka z nowym kimonem. Szerokie, wzorzyste wdzianko od razu się jej spodobało. "Zobaczcie, jakie to jest piękne. Cudowne. To jest kimono batystowe. Jakaś nowość ich to jest. Boże, będę czuła się jak kwiat, jak motyl. Ja już nie jestem muchą, będę motylem. Ależ piękne" - zachwycała się.