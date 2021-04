Anna Mucha pokazała się w nowej fryzurze. Co za zmiana

Nowe włosy Anny Muchy

Większość fanów nie ma jednak wątpliwości do tego, czy jaśniejszy kolor pasuje gwieździe. "Pięknie wyglądasz Aniu", "Piękna, mądra i silna kobieta", "Rewelacja" - to tylko niektóre z pochlebnych wiadomości pod fotografią Muchy.

Sama Anna Mucha pod zdjęciem napisała tylko "idzie nowe". Czy w takim razie zmiana koloru włosów to tylko wstęp do różnych zmian, do których szykuje się aktorka? Warto dodać, że lada moment gwiazda będzie obchodzić urodziny. Nie do wiary, że Anna Mucha za chwilę skończy 41 lat. Tylko pozazdrościć rewelacyjnego wyglądu!