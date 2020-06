Antek Królikowski o żałobie po ojcu: "Staramy się żyć tak, jakby tata tu był"

Antek Królikowski opowiada o zmarłym ojcu

Antek Królikowski opowiedział, jak wyglądało życie jego rodziny podczas pierwszych chwil żałoby, które przypadły na czas pandemii. "Dużo się wtedy nałożyło. Odszedł mój tata, a chwilę potem świat nagle znalazł się w jakiejś dziwnej, nowej dla wszystkich rzeczywistości. Moje główne wspomnienia z pandemii to odpoczynek, regeneracja i bliscy. Izolacja wśród najbliższych. Doceniam ten czas, myślę, że był nam wszystkim potrzebny" – wyznaje syn zmarłego aktora, Pawła Królikowskiego.

Żałoba Królikowskich

Jak wygląda życie rodziny Królikowskich po śmierci Pawła Królikowskiego?

Antek Królikowski wspomina o ważnej roli, jaką pełni teraz jego mama, Małgorzata. "My wciąż czujemy, że jego duch jest wśród nas, i staramy się żyć tak, jakby tata tu był. Chcielibyśmy, żeby był zadowolony z tego, co robimy, i z tego, jak żyjemy. (...) Mamy potężną rodzinę, która trzyma się razem. Odejście taty pokazało, że jak trzeba, to wszyscy potrafią stanąć na wysokości zadania. (...) Staramy się pielęgnować nasze relacje. Jestem naprawdę dumny z mojej rodziny" – przyznaje.