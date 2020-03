Antoni Królikowski napisał jedno zdanie. Fani od razu wiedzieli, co ma na myśli

Wiele gwiazd zachęca do pozostawania w domu i unikania zarazków. Instagram przepełniony jest poradami, jak myć ręce, co śpiewać w trakcie, jak spędzać kwarantannę i gdzie chodzić na spacery. Antoni Królikowski postanowił dodać również coś od siebie. Wyróżnił się na tle innych celebrytów.

Antoni Królikowski o koronawirusie

Królikowski na swoim profilu na Instagramie opublikował portretowe zdjęcie. Nie da się ukryć, że minę ma na nim groźną. Zamiast potulnie zachęcać obserwatorów do przestrzegania zasad higieny i pozostawania w domu, młodemu aktorowi wystarczyło jedno zdanie, by każdy wiedział co robić. "Patrzę wam na rączki" – trafiło do wszystkich.