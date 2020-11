Antoni Pawlicki wziął udział w zatrzymaniu furgonetki pro-life. "Szatańska ciężarówka"

"Jeździ i gada bzdury"

Antoni Pawlicki to aktor znany m.in. z serialu "Czas honoru". Ostatnio nagrał filmik, na którym widać, jak blokuje furgonetkę należącą do Fundacji Pro-Life Prawo do Życia. Na nagraniu przekazał, że postanowił wyrazić sprzeciw, wobec tego, że z samochodu słychać "szatańskie teorie".