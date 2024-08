Apart x TEENS - kampania zainspirowana młodzieżową energią

Apart x TEENS to portret współczesnych młodych ludzi celebrujących beztroskę. Kampania, którą zrealizowano w miejskich plenerach ma swobodny, bezpretensjonalny klimat młodzieżowego luzu i przykuwa uwagę niezobowiązującą atmosferą, a składają się na nią sesja zdjęciowa i film. Nastolatki już są świadome swoich wyborów modowych i chętnie wyrażają siebie i swoją żywiołowość, mocno akcentując niepowtarzalny styl poprzez dodatki. Dziewczyny stawiają na eklektyzm i śmiało łączą ze sobą różnorodne wzory, głównie pochodzące z kolekcji marki Elixa. Chętnie noszą także supermodne kaskadowe kompozycje naszyjników, w tym zdobione półksiężycami i gwiazdkami. W takim zestawie świetnie sprawdzają się wyraziste naszyjniki o mocnym splocie łańcucha. Do tego nastolatki zakładają miks bransoletek z wzorami utkanymi z koralików z bestsellerowej kolekcji Etno, utrzymanej w estetyce boho, bransoletki z barwnymi sznurkami i różnymi motywami z linii Fun Fun albo z naturalnych kamieni z kolekcji Stones od marki Artelioni. Zwieńczeniem takiej kompozycji są pierścionki, na przykład efektowne sygnety z logo Elixa lub bardziej romantyczne wzory z kolekcji Artelioni. Dziewczyny wybierają też niebanalne kolczyki o nieoczywistych formach. Chłopcy z kolei stawiają na ekspresję dodatków marki Aztorin, w tym łańcuchy - męskie naszyjniki i bransoletki, hitowe naszyjniki z pereł dla mężczyzn oraz męskie obrączki. Uzupełnieniem każdego looku jest oczywiście zegarek - tradycyjny lub smartwatch. Młodzież stawia na modele marki Elixa dla niej oraz te z logo Aztorin dla niego.

Kampania TEENS emanuje miejskim klimatem, łącząc industrialne tło z dynamicznymi, tętniącymi życiem przestrzeniami dużego miasta. Bohaterami sesji są młodzi ludzie, których cechuje naturalność i pewność siebie. Ich stylizacje łączą młodzieżowy luz z najnowszymi trendami, co sprawia, że każda fotografia opowiada swoją historię. Graffiti, murale oraz widoczna w kadrach architektura, dodają sesji autentyczności i nowoczesnego charakteru. Dominujące kolory – intensywna czerwień, róż i niebieski – symbolizują odwagę i niezależność młodego pokolenia. Kolekcja doskonale pokazuje, jak uniwersalna i wszechstronna jest biżuteria Apart, umożliwiając młodym ludziom wyrażanie swojego stylu w każdej sytuacji.

Kampania zachęca nastolatki do bycia sobą, do śmiałego wyrażania swoich uczuć i pasji poprzez modę i dodatki. Inspiruje do kreatywnego podejścia do trendów i zachęca do odkrywania nowych sposobów na łączenie biżuterii. Apart jest tu idealnym towarzyszem – dodaje pewności siebie i pozwala wyróżnić się z tłumu.