Awantura pod zdjęciem Maffashion. "Jak więźniarki obozu koncentracyjnego"

Awantura pod zdjęciem Maffashion

Eppram to marka, którą Maffashion prowadzi we współpracy z projektantką, Laną Nguyen. Kluczowym elementem zaprezentowanej niedawno kolekcji są marynarki. To właśnie one mają definiować kierunek, w którym chcą iść influencerka i kreatorka mody.

Takie komentarze również nie pozostały bez odpowiedzi. Julia postanowiła doprecyzować swoją wcześniejszą wypowiedź, aby rozwiać wątpliwości fanów, co do jej stroju. "Nie mam czapki, to chustka. Zobaczcie nagrania video etc. Nigdy bym nie skojarzyła tego zdjęcia z tym, o czym piszesz. Z drugiej strony wczoraj dostałam pocisk za określenie modelki 'starsza' czy 'plus size'. Możliwe, że dużo rzeczy inaczej odbieram niż inni. Każdy ma prawo do opinii, więc luz. Jeśli tak skojarzyliście, nic z tym nie zrobię. A ten model marynarki to jeden z moich faworytów" - zakończyła dyskusję Maffashion.