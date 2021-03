Bajecznie upiększą duży biust. Te staniki oceniamy najwyżej

Ładna bielizna jest droga, a niedroga bywa brzydka. W wyborze bielizny często kieruje nami kompromis. Rezygnujemy z tego, co nam się podoba na rzecz tego, na co nas stać, przez co garderoba bieliźniana wygląda... słabo. Można temu zaradzić i to niewygórowanym kosztem, jeśli zrezygnujemy z utartych wyborów i sięgniemy np. po nietypowy kolor albo fason, który dotąd wydawał się dla nas nieodpowiedni. Mowa tu np. o stanikach materiałowych, nieusztywnianych (jak większość dostępnych na rynku), z kilkuczęściową miseczką, w szalonych kolorach albo po prostu kolorowych, których nie wiedziec czemu wiele osób unika na rzecz czarnych.